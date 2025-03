Keur Mbaye Sadio: une mosquée rouverte après dix ans de désaccord

Incroyable mais vrai ! Après un différend entre deux communautés qui a conduit à la fermeture de la mosquée du village, les habitants de Keur Mbaye Sadio, dans la commune de Bokhol, fument enfin le calumet de la paix grâce à la médiation de Oumar Sagna Ndiaye, nouveau sous-préfet de Mbane.



DAGANA - Construite en 2015



Par la Fondation Al Fallah, la mosquée de Keur Mbaye Sadio, localité située dans la commune de Bokhol, à moins de 3 km de Richard Toll, ouvre ses portes ce vendredi 21 mars 2025, après dix ans d'arrêt de ses activités. Ce village majoritairement habité par des Peuls fait parler de lui à cause d'un différend entre deux communautés concernant la gestion de la mosquée et de l’imamat. À moins de quelques heures de la réouverture, des ouvriers donnent des coups de pinceaux à la façade, histoire de redonner à cet édifice sa texture d'antan.



À l’intérieur de la mosquée, un pli de moquettes est préposé au milieu. Dehors, un groupe de jeunes nettoie les trois salles de classe, destinées à l'enseignement islamique. «L'origine du conflit est derrière nous, cette mosquée est restée fermée pendant dix ans.



Aujourd'hui, nous rendons grâce à Allah d'avoir facilité cette retrouvaille», lance Abdoulaye Bâ, un des membres du nouveau comité de gestion. D'après lui, beaucoup d'années se sont écoulées et plu- sieurs dignitaires sont intervenus sans succès. Ce qui a conduit d'ailleurs à sa fermeture. «Le nœud du problème reposait sur le choix de l’imam et de ses seconds. Maintenant, un compromis est trouvé.



Toute la communauté se retrouve autour de l'idéal préconisé par certains dignitaires religieux du département de Dagana et le nouveau sous-préfet de Mbane», renseigne-t-il.



Cheikh Yakhoub, grand marabout du village est l'un des artisans de cette retrouvaille. «Le nouveau sous-préfet a joué un rôle très important. Après des années de médiations sans succès, il est parvenu à trouver la solution», a fait savoir le marabout qui salue la clairvoyance du représentant de l’État.



Et d’ajouter : «De jour comme de nuit, il en a fait son cheval de bataille suivant de très près l'évolution même les derniers réglages avant la réouverture», témoigne le guide religieux.



À Keur Mbaye Sadio et dans la plupart des villages de la commune de Bokhol, cette nouvelle est accueillie comme une bénédiction surtout en cette période de ramadan.



Al Hassane Bâ, ha- bitant de Keur Sadio s’est réjoui de cette réouverture. Seule la paix et la cohésion sociale peuvent apporter un souffle nouveau à Keur Mbaye Sadio.



Actuellement, poursuit-t-il, tout le village a hâte de prier dans cette mosquée. On ne fait que rendre grâce à Allah. Aussi, il a relevé le courage du sous-préfet de Mbane, Oumar Sagna Ndiaye.



La réouverture se fera en présence des autorités administratives, religieuses et coutumières du département de Dagana.



Ibrahima MBAYE (Soleil)