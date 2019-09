Keur Mbir Ndao : Les populations crient leur ras-le-bol et réclament de l’eau

Les populations de Keur Mbir Ndao dans la Commune de Notto Gouye Diama, département de Tivaouane ont envahi les rues pour réclamer de l’eau. Elles trouvent anormal que des exploitants agricoles, venus d’ailleurs, puissent disposer de ce liquide précieux pour pratiquer l’agriculture. Alors que les autochtones peinent à boire ou, à se servir convenablement d’une eau de qualité.



« Nous nous sommes réunis pour protester contre le manque d’eau. Nous souffrons, puisque la Sde a accordé une priorité aux plantes. Elle a permis aux exploitants agricoles qui nous ont privés de nos terres de l’eau pour faire l’agriculture. Ces exploitants ont coupé l’eau entre Keur Daouda et Keur Mbir », a protesté le porte-parole des villageois, Mame Mor Guèye, au micro de RFM.



A l’époque, se souvient-il, le Ministre de l’hydraulique d’alors, Mansour Faye avait annoncé la perforation d’un forage, devant être financé par la banque islamique et le fonds saoudien.



Depuis lors, regrette-t-il, rien n’a été acquis dans cette localité. « Nous interpellons les autorités à faire vite pour résoudre ce problème », exhorte-t-il.



