Keur Momar Sarr : Une bande armée attaque 4 boutiques et empoche une forte somme d’argent

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Mars 2020

L’insécurité grandissante est en train de prendre de l’ampleur dans la région de Louga où plusieurs cas de cambriolages ont été signalés à l’espace de quelques mois. Après une série de cambriolage ciblant le marché de Thiaméne (Koki) dans la nuit du 30 octobre au 1er Mai aux environs du 3 heures du matin, un redoutable gang de cambrioleurs armé jusqu’aux dents, a fait irruption pour y dévaliser neuf (9) boutique et empoche une forte somme d’argent.



Une autre attaque a été signalée dans la nuit du Dimanche au Lundi aux environs de 4 heures du matin, dans le village de Gandé, une localité située dans la commune de Keur Momar Sarr et le réveil a été brutal pour les victimes qui ont proféré de sans remettre à Dieu. En effet, un gang de malfaiteurs encagoulés et suffisamment armés de fusils, de coupe-coupe et de gourdins ont visité le marché dudit village aux environs de 4 heures du matin.



Ils ont garé leur véhicule à côté de la route goudronnée et ont marché à pied vers le marché de Gandé. Arrivés sur le lieu, ils ont attaqué quatre boutiques, défoncé les portes et emporté des denrées alimentaires estimés, selon les victimes à des millions de F CFA. Ensuite, la bande des six personnes a battu en retraite en tirant des coups de feu vers les populations qui les suivaient. La gendarmerie de keur momar Sarr s’est déplacée sur les lieux et a ouvert une enquête.

