Keur Momar Sarr : le Président de la République Macky Sall visite la ferme d’impulsions Sopela. Accueilli par Madame la Ministre de la jeunesse Nene Fatoumata Tall, du Ministre de l’agriculture et de l’équipement rural Mr Moussa Balde, du Coordinateur du PRODAC Mr Pape Malick Ndour du Dr Fatou Toure Seck promotrice du projet ainsi que ses partenaires CPH West Africa Et Tabara.

Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Juillet 2021 à 15:43

Le président de la république, son excellence Mr Macky Sall a visité ce samedi 10 Juillet 2021 au Domaine Agricole Communautaire DAC de Keur Momar Sarr dans la localité de Louga le projet des Fermes d’imulsion Sopela.



La ferme d’impulsion école ou ferme de démonstrations entièrement démontable de 2.5 hectares équipée d’une aire de production de fourrage sur 1 ha en aspersion , d’une aire de maraichage en goutte à goutte, d’un enclos de 250 m carrés et d’une cabane d’habitation . Cette formation qualifiante permettra à tous les jeunes d’un niveau primaire de s’ouvrir à l’entreprenariat agricole intégré élevage maraichage .



Sa capacité de formation peut aller à 1200 jeunes par an . Au niveau du Dac de Keur Momar Sarr, le projet ambitionne de créer 240 fermes en une année, les prévisions financières montrent le réel enjeu économique.



Chacune de ces fermes pourra engraisser 400 moutons par année et produire 1 ha d’une culture au choix . Quelque exemples cités lors de cette visite sont l’arachide et le piment .



Pour l’arachide sur une superficie de 240 hectares avec 3 cycles de 90 jours , la récolte prévue est de 5 760 tonnes représentant 1.400.000 000 de Francs CFA.

Pour le piment, sur 240 hectares la récolte prévue 4 000 tonnes par an représentant 2.400.000.000 de francs CFA .



Pour l’élevage, il est prévu d’engraisser 400 moutons par ferme par an ce qui représente 96 000 qui mis sur le marché donnera un chiffre d’affaire de 7 200 000 000 Francs CFA.



La souveraineté alimentaire étant bien possible avec la démultiplication des fermes SOPELA, qui à coup sûr impactera favorablement sur l’économie surtout au niveau local.



