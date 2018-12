Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Kevin Hart, l’acteur et humoriste va présenter les Oscars 2019 Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Décembre 2018 à 11:40 | | 0 commentaire(s)|

L’acteur et humoriste Kevin Hart va présenter les Oscars 2019. Il a notamment joué dans « Jumanji : bienvenue dans la jungle » (2017) et « Back to school », qui sort mercredi 5 décembre en France.



L’acteur et humoriste américain Kevin Hart, 39 ans, sera le maître de cérémonie de la 91e édition des Oscars, en février, a annoncé mardi 4 décembre l’intéressé.



« On m’a demandé depuis des années si jamais j’allais présenter les Oscars et ma réponse a toujours été la même (...), a-t-il écrit sur son compte Instagram. J’ai répondu qu’il s’agirait d’une opportunité unique dans la vie, à mes yeux. »



« Je suis très heureux de dire que le jour de présenter les Oscars est finalement arrivé pour moi », a dit Kevin Hart, qui a notamment joué dans Jumanji : bienvenue dans la jungle (2017) et Back to school, qui sort mercredi 5 décembre en France.



« Bienvenue dans la famille », lui a répondu l’Académie des arts et sciences du cinéma sur Twitter.



Trois ans après la polémique #OscarsSoWhite sur le manque de représentation des minorités dans les nominations, le choix de Kevin Hart s’inscrit dans la volonté de l’Académie de s’ouvrir à la diversité. Il rejoint la très courte liste des maîtres de cérémonie afro-américains : les humoristes Chris Rock (2005, 2016) et Richard Pryor (1977, 1983) et la comédienne Whoopy Goldberg (1993, 1995, 1998, 2001).



Les deux dernières éditions de la remise des Oscars avaient été présentées par l’humoriste et présentateur de télévision Jimmy Kimmel, qui n’était pas parvenu à enrayer la chute des audiences. La cérémonie de 2018 avait été suivie par seulement 26,5 millions de téléspectateurs, le chiffre le plus bas jamais atteint.



L’événement, organisé le 24 février à Hollywood, doit être raccourci pour ne pas dépasser trois heures, notamment en remettant certaines récompenses pendant les coupures de publicité.











Le Monde avec AFP





