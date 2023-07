Khaby Lam crée la polémique sur Twitter

En Arabie saoudite, une publicité de la compagnie aérienne nationale Saudia a créé la polémique sur Twitter, il y a quelques jours. Plusieurs utilisateurs du réseau social ont trouvé qu'elle était offensante.



La publicité en question montre le célèbre Tiktokeur italien Khaby Lame, en train d'indiquer à un passager saoudien, comment commander de la nourriture à l’aide de l’écran tactile qui se trouve devant lui, une tâche très simple.



« Saudia a eu tort de dépeindre un Saoudien comme « incompétent »



En effet, le but de la compagnie aérienne était de vanter les mérites de son système électronique de divertissement en vol. Les internautes n’ont pas vraiment aimé la publicité. Selon Arabnews, un journaliste basé à Riyad a accusé la société de dépeindre les Saoudiens comme des « incompétents ».



« Saudia a eu tort de dépeindre un Saoudien comme « incompétent » et un étranger comme « compétent ». Allons-nous un jour nous défaire de cette mauvaise image, irréaliste, de nous-mêmes », a-t-il écrit sur Twitter. Un autre utilisateur du réseau social a clairement indiqué que la publicité n’avait aucun intérêt puisqu’elle est « ratée ». L'abonné connu sous le nom de "Rakan", s’est quant à lui étonné de voir une compagnie aérienne saoudienne , montrer un étranger en train d’apprendre à un Saoudien comment utiliser la technologie sur un vol de Saudia. Pour lui, les rôles auraient dû être inversés.



« La comédie, un type de contenu médiatique très délicat »



Tarek al-Ahmari, un professeur d’université saoudien, spécialisé dans la communication, a expliqué que la comédie est un type de contenu médiatique très délicat, en particulier lorsqu’elle est utilisée par des agences gouvernementales ou le secteur privé. En effet, elle est « très proche de la satire et les destinataires peuvent l’interpréter de diverses manières ». La compagnie saoudienne a déjà retiré la publicité controversée.







Bernardin Patinvoh