Khaby Lame: 6 choses à savoir sur l’influenceur sénégalais de TikTok

Khaby Lame est un Tik Toker d’origine sénégalaise basé en Italie. Il est devenu célèbre pour ses courts sketchs comiques où il pointe sarcastiquement les gens qui compliquent des tâches simples sans aucune raison.



Khaby Lame est né le 9 mars 2000. Il vit en Italie, à 21 ans et est d’origine sénégalaise.



Ses vidéos sont celles qui ridiculisent, critiquent et se moquent simplement des autres personnes qui semblent ne pas comprendre comment procéder avec une certaine aisance.



Après chaque vidéo de réaction, Khaby Lame tend généralement ses bras ouverts vers tout ce à quoi il réagit… c’est le seul maniérisme qu’il utilise pour envoyer son message silencieux.



Voici 6 choses à savoir sur l’influenceur:



1-En mars 2020, Khaby Lame a été licencié en tant qu’ouvrier d’usine.



2- Khaby Lame a posté sa première vidéo TikTok le 15 mars 2020.



3-Il est la deuxième personne à atteindre plus de 100 millions de followers sur Tik Tok. L’autre personne est Charli D’Amelio avec plus de 150 millions de followers sur TikTok.



4-Khaby Lame a amassé plus de 1,5 milliard de likes , totalisant en moyenne 44 millions de vues sur chaque vidéo.



5-Khaby Lame gagne entre 50 000 $ et 200 000 $ par publication de marque. Il vaut maintenant plus de 2 millions de dollars.



6-Khaby Lame a accompli tout cela en seulement 17 mois après avoir perdu son emploi.



Afrikmag