Khadidiatou Diallo et les 7 autres « terroristes » bénéficient d’un 3e retour de parquet

Vendredi 28 Avril 2023

Les 8 présumés « terroristes » du Pastef dont Khadidiatou Diallo, Cheikh Omar Bitèye, Badji et Dramé, déférés, le mardi 25 avril au terme d’une garde-à-vue à la Sûreté urbaine, bénéficient d’un 3e retour de parquet.



Selon "Rewmi", l’annonce est faite par leur avocat Me Cheikh Khoureyssi Bâ sur sa page Facebook, ce jeudi 27 avril 2023. Il indique aussi que les mis en cause attendent toujours la désignation d’un juge qui va hériter du dossier.



Khadidiatou Diallo et Cie ont été déférés, le mardi 25 avril, au terme d’une garde à vue à la Sûreté urbaine.



Les mis en cause ont été interpellé à la veille du procès en appel opposant leader du Pastef/Les patriotes, Ousmane Sonko au ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang, le 16 avril dernier et sont poursuivis pour avoir confectionné un important lot de cocktails Molotov pour faire face aux forces de l’ordre.

