Khadija Dème alias “Adja” très choquée… Ousseynou Ba alias Pathé : “Je n’ai…

Mais au regret de décevoir ces fans , sunubuzz informe que Ousseynou Ba s’est bien mariée et que son épouse répond au nom de Adja, cependant, le fait que la mariée et qu’Adja portent le même nom est tout simplement le fait du hasard.



vous propose de découvrir le message de Adja après le mariage de Ousseynou Ba qui incarne son mari pathé Sène.



“Heureux Ménage Mon Ami et Frère Ousseynou BA Alias Pathé SENE! Yallah Na Seybi Barkel! Beaucoup de bonheur avec Notre Chérie ADJA! #SoisHeureux-Tu le mérites! mami ami doudou Papa s’est marié (Voir les images du Takk) ! Il m’a trahie”



Khadija Dème alias “Adja” très choquée par l’annonce de son mariage avec Pathé Sène

Khadija Dème alias “Adja” est très choquée par l’annonce de son faux mariage avec Pathé Sène sur les réseaux sociaux.

L’actrice jouant le rôle de Adja dans la série qui porte son nom est sidérée par l’utilisation abusive de son image sur les réseaux sociaux et les fausses informations sur sa personne. De sources sûres, des proches de l’actrice contactés par limametti se disent très estomaqués par l’attitude de certaines personnes obsédées par le buzz sur les réseaux sociaux.



Pour qui connait Khadija, elle reste une femme très discrète qui ne veut pas étaler sa vie privée sur les réseaux sociaux.

Ousseynou Ba alias Pathé : “Je n’ai jamais épousé Adja”



L’information a fait le tour de la toile hier. Beaucoup de sites internet avaient annoncé le mariage entre Ousseynou Ba alias Pathé et Khadija Dème de la Série Adja.

Après recoupement de l’information, limametti.com est en mesure de vous informer de sources sures, que ce mariage n’est qu’une pure invention de quelques sites internet qui veulent salir certaines des personnes.



D”ailleurs Ousseynou Ba a annoncé un démenti sur sa page facebook pour confirmer notre source. Des amis proches de la belle Adja n’ont pas du tout apprécié cette fausse information qui a fait un tollé sur la toile sénégalaise.

L’actrice jouant le rôle de Adja dans la série qui porte son nom est sidérée par l’utilisation abusive de son image sur les réseaux sociaux et les fausses informations sur sa personne. De sources sûres, des proches de l’actrice contactés par limametti se disent très estomaqués par l’attitude de certaines personnes obsédées par le buzz sur les réseaux sociaux.

Pour qui connait Khadija, elle reste une femme très discrète qui ne veut pas étaler sa vie privée sur les réseaux sociaux.