Khadim Bâ: La facture de la Maybach ? Le weekend dernier, un site d’informations a annoncé en exclusivité l’inculpation, assortie du placement sous contrôle judiciaire du richissime homme d’affaires, Khadim Bâ. Lequel n’est autre que le balèze repreneur de la Société Africaine de Raffinage (Sar), en même temps que patron de la société de crédit-bail Locafrique. Si nous reparlons de cette affaire, c’est parce que certains s’étonnent de la subite accélération de la plainte que le propre père de Khadim Bâ avait déposée contre son rejeton, il y a quelques mois.

Après avoir traîné dans les méandres de la justice, cette plainte a en effet connu un brusque coup d’accélérateur. Poussant certains à se demander s’il n’y aurait pas quelque part une volonté de faire payer Khadim Bâ, à la suite de l’incendie de la Mercedes présidentielle à Nguéniène.



Quel est le lien ? Eh bien, selon certaines sources, Khadim Bâ aurait participé au montage financier ayant permis d’acquérir la fameuse Mercedes ultrasécurisée qui a pris feu après avoir roulé sur… un vulgaire dos d’âne. Pour dire l’état de ce bolide qui a coûté les yeux de la tête à nos maigres finances publiques !



Mais bon, n’allons pas très vite en besogne et attendons les résultats de l’enquête menée par les deux experts Belges, commis par la présidence et dont l’un est spécialisé en mécanique auto et l’autre en matière d’incendies. Ce, pour pouvoir tirer des conclusions.







Le Témoin



