Khadim Diop, président du CNJS : « ces gens-là sont des maîtres-chanteurs »

Khadim Diop n’a pas attendu longtemps pour répondre à ces mandataires qui ont décidé de boycotter les vacances citoyennes. En effet, ces mandataires de 12 régions sur 14, ont mis en garde le ministre de la Jeunesse, de ne pas commettre l’erreur de travailler avec Khadim Diop, qu’ils ne considèrent plus comme le président du Conseil national de la jeunesse du Sénégal (CNJS).



« Ils parlent de gabégie, alors qu’ils ont validé le budget lors de la réunion du Comité exécutif, en mai dernier. Le cnjs est l’organisation la plus transparente au Sénégal. On tient régulièrement nos instances, le bilan financier est fait, avec l’énumération au détail, de toutes les rubriques et pièces justificatives.



Le Comité exécutif comprend 85 membres. Ceux qui étaient présents à Thiès, ne font que 10. Ils n’ont pas 12 régions avec eux. S’ils ont la majorité, pourquoi ils ne peuvent pas me débarquer ? Ce n’est pas une question de région, mais de délégués. Je n’ai pas trouvé trois millions dans les caisses. Ils ont les relevés bancaires. Ils disent des contre-vérités.



Le ministre nous a saisis pour un camp de vacances à New York. J’ai envoyé des mails. Il fallait souscrire 2,5 millions pour y participer. Sur 30 places, seuls 3 jeunes ont cotisé. Les autres n’avaient pas d’argent. Où se trouve le trafic de visas, alors qu’il y avait 27 places vacantes ? On ne m’a pas parachuté. J’ai gagné Mékhé, le département de Tivaouane, la région de Thiès et ensuite, le Sénégal. Depuis mon élection, ils essayent de me barrer la route. Ils avaient introduit un recours à la Cour d’appel, ils ont été déboutés. Ils m’attaquent parce que l’argent ne circule plus. Je suis pour la gestion vertueuse et transparente. Ce sont des maitres-chanteurs qui pensent qu’avec le Cnjs, ils feront des voyages et que je dois leur distribuer de l’argent. »













L’Observateur