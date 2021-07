Khadim Fall co-fondateur de Kati360: « Quand après Serigne Mountakha, j’ai vu Serigne Touba en rêve… »

Lundi 26 Juillet 2021

Khadim Fall et Fallou Galass Ndiaye, ils sont aujourd’hui des acteurs économiques au Sénégal. L’un a subi un licenciement abusif, l’autre avait le mal du pays après 10 ans au Japon. Ces deux jeunes sont co-fondateurs de Kati360, une entreprise bâtie sur un « égo blessé » et qui vaut aujourd’hui 100 millions FCfa. Pour comme par prémonition, l’un d’eux, Fallou, avait vu plusieurs fois des fois personnalités religieuses mourides en rêve…Aujourd'hui, leur entreprise ambitionne de jouer un rôle important et révolutionnaire dans notre économie. Voici leur histoire.