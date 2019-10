Khadim Mbacké, islamologue, sur le cas Aïda Diallo: « une femme ne peut pas diriger un groupe mixte en islam » L’islamologue Khadim Mbacké, ancien chercheur de l’Ifan, estime que le khalife des mourides a bien fait de rappeler à l’ordre Sokhna Aïda Diallo qui dispute le khalifat des thiantacounes à Serigne Saliou Thioune, officiellement installé par le khalife des mourides, lui-même.

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Octobre 2019 à 13:50 | | 0 commentaire(s)|

Réagissant sur la RFM, Khadim Mbacké a rappelé que la femme a un rôle important dans l’islam, et qu’elle peut diriger les femmes et les encadrer si elle en a le savoir et la compétence, donnant l’exemples des deux illustres épouses du prophète (PSL), Sokhna Aïcha et Sokhna Oumou Salamata.



Toutefois, dit-il, catégorique : « une femme ne peut pas diriger un groupe mixte d’hommes et de femmes, en islam ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos