Khadim Ndiaye: «Une belle victoire, mais qu’il faut ranger vite dans les tiroirs, il reste deux matchs importants»

«Une victoire importante, mais qu’il faut ranger dans les tiroirs. Il reste deux matchs importants, surtout contre le Japon. Si nous la fêtons comme elle se doit, on peut passer à côté contre le Japon. Donc, il ne faut pas s’enflammer», a averti Khadim Ndiaye en zone mixte.



Pour sa première rencontre dans une campagne de Coupe du monde, le gardien de but du Sénégal souligne que c’est un rêve de gosse qui se réalise. «C’est un rêve d’enfant devenu réalité. Je me rappelle, en 2002, je me levais à 6h pour regarder les matchs. Maintenant, jouer une telle compétition, je n’arrive même pas à l’exprimer. J’imagine qu’au pays, c’est la fête. Nous leur demandons de formuler des prières. Sur le plan mental, cette victoire me permet de redoubler d’efforts. Cela va me permettre d’être conscient qu’il reste beaucoup de choses que nous devons aller chercher», ajoute-t-il. Au sujet du prochain match contre le Japon, qui s’annonce comme une finale, Khadim Ndiaye n’en a cure. «On ne calcule pas le Japon, ni aucune équipe. Nous allons bien nous reposer et prendre match par match», lance-t-il.











Les Echos