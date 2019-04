Khadim Ndiaye après son opération: « Je ne suis pas mort » Gravement blessé à lors du quart de finale retour de la ligue des champions entre le Horoya Ac et le Wydad Casablanca (5-0), Khadim Ndiaye a été opéré avec succès ! Le gardien international sénégalais a même livré ses premiers mots à nos confrères de Cis medias, déclarant qu’il va bien. « Je dis alkhamdoulilah. Il y a d’autres qui sont morts sur le terrain, moi je ne suis pas mort. Il ne faut pas s’inquiéter. Moi j’étais juste venu en guerrier pour me battre à côté de mon équipe », a-t-il laissé entendre.

Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Avril 2019 à 18:12 | | 0 commentaire(s)|



