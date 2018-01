Khadim Ndiaye "roi de la simulation" devant Suarez, Busquets..., selon France Football

Dans son édition du 29 août 2017, France Football, a désigné Khadim Ndiaye, comme le « roi de la simulation » devant neuf autres joueurs réputés être des férus dans ce jeu.



L’hebdomadaire français avait écrit ceci à propos du gardien des Lions : « Pour gagner du temps, à chacun sa technique quand on est gardien. On connaît le coup du lacet, celui de la crampe ou des consignes des partenaires qu’on replace alors que le chrono s’égrène.

Mais lors de la CAN, en début d’année (2017), le portier sénégalais a grappillé une bonne minute avec une simulation aussi ridicule qu’inutile. Alors que les "Lions" de la Teranga étaient déjà qualifiés, ils accrochent un nul face à l’Algérie (2-2).



Khadim Ndiaye ne trouve rien de mieux que de se faire lui-même un croc en jambe en prenant son élan pour tirer au six mètres. Suivi de grimaces et de contorsions pour s’assurer que la supercherie fonctionne auprès des arbitres. Et ça a marché. Plus c’est gros, plus ça passe. »



Le classement des « 10 rois de la simulation » par France Football

1. Khadim Ndiaye (Sénégal

2. Luis Suarez (Uruguay

3. Alain Caveglia (France)

4. Rivaldo (Brésil)

5. Slaven Bilic (Croatie)

6. Sergio Busquets (Espagne)

7. Bryan Carrasco (Chili)

8. Anertp Gilardino (Italie)

9. Fabrizio Ravanelli (Italie)

10. Dida (Brésil).