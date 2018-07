Khadim Ndiaye, un vrai K, un gardien qui ne peut relancer ni du pied ni de la main est loin du haut niveau…

Longtemps en ballotage avec Abdoulaye Diallo, barré par un manque de temps de jeu en club, Khadim Ndiaye a finalement chipé la place de numéro 1 au gardien rennais. Du coup, sa titularisation pour le Mondial russe devenait une évidence au vu de ce qu’il a montré durant les matchs de préparation.



Si contre la Pologne pour le premier match de poule, Khadim a tenu la baraque, ce n’est pas le cas face au Japon où il a offert aux Nippons la balle d’égalisation du 2-2. Le gardien de Horoya Ac s’étant offert un ‘’vol plané’’ sur la tête de ses défenseurs suite à un centre pourtant sans danger. Avant de rater par la suite sa seconde intervention au sol, permettant ainsi au rusé Honda de remettre les pendules à l’heure, différant du coup une qualification des "Lions" au second tour.



Lors du dernier match de poule sanction par une défaite (0-1) face à la Colombie, Khadim n’a pas été exempt de tout reproche pour etre resté scotché sur la ligne de but. La tête piquée de Yerri Mina l’ayant foudroyé jusque derrière sa ligne dans ses buts. Deux ‘’boulettes’’ qui ont plombé les chances sénégalaises de décrocher une place en 8ème de finale. D’où des questions qui reviennent au galop concernant le ‘’chouchou’’ des Sénégalais qui avait fini de faire l’unanimité devant ses deux autres concurrents : Abdoulaye Diallo et Alfred Gomis.



Comment expliquer la passivité du portier titulaire des "Lions" dans une compétition aussi importante comme la coupe du monde ? Ce mondial était-il trop lourd sur les épaules de Khadim Ndiaye ?



En tout cas un constat se dégage après avoir passé au scanner les prestations de l’ancien gardien de Linguère : Khadim n’avait pas le niveau de cette coupe du monde. En effet, on ne peut comprendre qu’un gardien ne puisse relancer ni du pied ni de la main. Et quand on traîne de telles lacune, c’est parce qu’on est très loin du haut niveau.











Le Quotidien