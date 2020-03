Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Khalifa Ndione, manager général de Publisen Group: L’entrepreneur exhorte à entreprendre dans le secteur agricole Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Mars 2020 à 09:53 | | 0 commentaire(s)| Khalifa Ndione, géographe de formation, spécialisé en Aménagement et Gestion urbaine en Afrique (AGUA) est titulaire d'un diplôme supérieur d'entrepreneur manager (DISEM) au Programme Sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes. Il est aussi, auteur d'un recueil de poèmes intitulé : « Pauvre Vécu », publié en septembre 2018. Finaliste du concours falling walls lab 2018 et de l'émission Jeunes 3E, Khalifa est aujourd’hui, le fondateur et manager général de Publisen Group, une régie Publicitaire.



Le jeune entrepreneur, Khalifa Ndione a choisi d’entreprendre dans un secteur rentable qui allait le permettre de faire croître ses affaires. Un choix judicieusement fait, avant d’engager un investissement dans le domaine, lié à sa formation de base. Pour l'instant, il opère dans le domaine de la publicité sur les taxis, la conception et le montage de tous types d'enseignes publicitaires. Khalifa, découvre-t-on, vient juste, de mettre en place une structure spécialisée en street marketing, dont le premier projet consiste à lancer de nouveaux produits de ses partenaires de Sencom.



Liant études et entreprenariat, Khalifa Ndione a révélé que sa principale difficulté, ayant ralenti considérablement, la croissance de ses affaires était administrative. Et, il reste d’avis que le marché de la publicité au Sénégal, dominé par les grandes boîtes, n'est pas si grand. Lesdites grandes entreprises, constate-t-il, laissent peu de marges aux débutants.



N’empêche, le jeune entrepreneur conseille aux débutants d'avoir de bons projets, tout en démarrant avec les moyens du bord. Promettant le démarrage bientôt, d’un projet agricole, il encourage les jeunes à entreprendre dans ce secteur rentable qui nécessite beaucoup d’investissement.





