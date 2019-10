Khalifa Sall : « Une nation comme la nôtre ne peut se construire qu'avec de grandes valeurs »

L’ancien maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, récemment gracié, a réitéré avec fermeté son ancrage dans l'opposition. " J'ai quitté Rebeuss le 29 septembre après plus de deux ans de détention. Je n'ignore rien, les pressions et les intimidations que vous avez vécues. Aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que je vous exprime mes sincères remerciements", a déclaré Khalifa Sall.



Ainsi, il a montré sa solidarité et sa compassion à tous les détenus de Rebeuss. Mais également aux agents de l'administration pénitentiaire : "J'ai une pensée émue pour toutes les personnes éprises de liberté. Cette détention a renforcé ma volonté sur les conditions détention des détenus. Mes pensées vont également aux autorités pénitentiaires soumises à des pressions bien insoutenables".



Khalifa Sall, a réitéré ses ambitions politiques. « Nous ne devons avoir ni haine ni rancœur dans l'adversité politique. Nous restons dans l'ancrage de l'opposition avec fermeté. Une grande nation comme la nôtre ne peut se construire qu'à travers de grandes valeurs. Et j'ai une énergie nouvelle que je compte mettre au service du Sénégal », a-t-il promis.



