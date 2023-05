Khalifa Sall: "Yewwi doit se concentrer sur la libération des détenus politiques, la non-candidature de Macky Sall et..."

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Mai 2023 à 17:29 | | 0 commentaire(s)|

La coalition Yewwi Askan Wi a tenu une conférence de presse ce mardi, pour réagir à la condamnation de Ousmane Sonko, ainsi qu'au récent clash entre Barthélémy Dias et le leader de Pastef. Les membres de la coalition ont rappelé que le Sénégal vit une situation particulière depuis 2012, caractérisée par un harcèlement permanent. Selon l'ancien président de la Conférence des leaders de Yewwi, Khalifa Ababacar Sall, il est important de débarrasser les Sénégalais des difficultés qu'ils traversent depuis cette période.



Khalifa Sall a également dénoncé la lourde condamnation d’Ousmane Sonko, prononcée hier avec 6 mois de sursis et 200 millions d’amende, la qualifiant de révoltante et d'inacceptable. Il a appelé à se battre pour la démocratie et pour éviter une troisième victime de Macky Sall.



Cependant, le leader de Yewwi a rappelé que l'objectif du F24 ne doit pas être perdu de vue et que la coalition doit se concentrer sur la libération des détenus politiques, la non-candidature de Macky Sall et l'élimination d'opposants. « Sinon le combat sera perdu », a-t-il prévenu.



Enfin, Khalifa Sall a tenu à rassurer les membres de la coalition et à affirmer l'unité de Yewwi Askan Wi : « Nous sommes une famille, que personne n'ose espérer que nous allons nous séparer. Yewwi Askan Wi est une famille et elle le restera », a-t-il claironné.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook