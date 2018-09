Khalifa Sall à sa secrétaire: "Ah oui je dois signer ? Mais tu oublies que je ne suis plus maire ?"

Khalifa Sall a appris la nouvelle de sa révocation de son poste de Maire de Dakar en fin d’après-midi, ce vendredi. Le journal "Les Echos" qui donne l’information, signale qu’il n’a pas encore reçu la notification de la décision. Un de ses proches, cité par ce journal renseigne cependant qu'il en a ri, lorsqu'il a été informé de la nouvelle de son éviction.



"Un instant après sa secrétaire est venue lui présenter un parapheur afin qu’il porte sa signature, il a plaisanté en lui disant : Ah oui, je dois signer ? Mais tu oublies que je ne suis plus Maire . Et, tout le monde a rigolé", confie la source. Bamba Fall, maire de la Médina qui l’a rendu visite, confirme dans l’Observateur : "Ce que Khalifa Sall tient à dire aux Dakarois qui l’ont élu, aux Sénégalais qui le portent dans son cœur, c’est que cette décision l’a fait rire".

