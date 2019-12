Khalifa Sall attendu chez Me Wade ce jeudi

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Décembre 2019 à 14:23

L'ancien maire de Dakar Khalifa Sall poursuit ses rencontres avec les personnalités et leaders d’opinion. Il sera reçu ce jeudi par l’ancien Président du Sénégal, Me Abdoulaye wade. Le tête-à-tête entre les deux hommes aura pour cadre le domicile de ce dernier à la Corniche Ouest. Le Pape du Sopi, faut-t-il le rappeler, fait partie des leaders politiques qui lui ont affiché leur soutien après son arrestation dans l'affaire de la Caisse d'avance.



