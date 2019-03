Khalifa Sall : deux ans déjà Voilà un triste anniversaire que Khalifa Sall se serait bien passé de célébrer. L’ancien maire de Dakar est incarcéré à la prison de Rebeuss depuis 2 ans maintenant, jour pour jour. Khalifa Sall est accusé d’avoir détourné 1, 8 milliard dans le cadre de la gestion de la caisse d’avance de la mairie de Dakar. Condamné à 5 ans de prison, il a vu sa candidature à l’élection présidentielle du 24 février dernier, invalidée par le Conseil Constitutionnel. Il avait ainsi décidé de soutenir le candidat Idrissa Seck, finalement arrivé second lors des dernières joutes présidentielles avec un peu plus de 20% des voix.

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Mars 2019 à 09:38



