Khalifa Sall en France : L'ex édile de Dakar reçu par Anne Hidalgo, maire de Paris

Rédigé par leral.net le Mardi 29 Octobre 2019 à 20:21 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, a été reçu, ce mardi, par l’édile de la capitale française, Anne Hidalgo, candidate à sa propre succession pour les prochaines Municipales. Ces retrouvailles «chaleureuses» entre ces deux personnalités politiques et figures du socialisme, ont eu lieu à l’Hôtel de ville de Paris.



Khalifa Sall et Anne Hidalgo sont liés, d’après le leader de Taxawu Dakar, par «une longue amitié, née au sein de l’Association internationale des maires francophones (Aimf)». Cette visite d’«amitié» en France entre dans le cadre de sa tournée qu’il effectue depuis son élargissement de prison, le 29 septembre dernier, suite à une grâce présidentielle.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos