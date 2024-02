Khalifa Sall et sa présumée nationalité française : Le leader de Taxawu Sénégal dément fermement et clôt le débat Interpellé sur sa présumée nationalité française, un bruit qui court et fait débat depuis que le magazine "Confidentiel Afrique" a fait des révélations, avec des numéros sur sa carte d’identité française et son passeport français, le leader de Taxawu Sénégal s’est voulu clair et net, démentant fermement ces affirmations. Il assure être « exclusivement de nationalité sénégalaise » et clôt le débat.

Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Février 2024 à 20:47 | | 0 commentaire(s)|

Le magazine "Confidentiel Afrique" révèle dans une enquête que Khalifa Sall, élu maire de Dakar en 2009 et réélu en 2014, était citoyen français jusqu’au 15 février 2016. Selon le journal, c'est à cette date que le socialiste a renoncé à sa nationalité française.



Le journal révèle aussi que Khalifa Sall était détenteur d’une Carte nationale d’identité française, numéro 051280201374, délivrée le 27 décembre 2005 et valable jusqu’au 26 décembre 2015. Et d’un passeport français, numéro 05PK389180, délivré le 30 décembre 2005 et valable jusqu’au 29 décembre 2015.



Le maire de Dakar aurait acquis cette nationalité par le biais de son mariage avec Gaëlle Samb, dont la mère est une Française.



Une Information que Khalifa Sall démentira, en marge d’un entretien avec la presse…



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook