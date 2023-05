Khalifa Sall intransigeant : «Il faut retirer le parrainage et permettre à tous ceux qui le souhaitent, d’être candidats»

« Tout ce qui est susceptible de biaiser l’expression démocratique de la volonté populaire, doit être proscrit, car ce n’est pas la peine que tous puissent déposer leur candidature et que plusieurs soient recalés par le parrainage. Le parrainage doit être supprimé parce qu’il s’agit d’une sélection qui ne dit pas son nom, surtout que les gens ne sont pas d’accord avec les modalités de sa mise en œuvre », assure Khalifa Sall.



Exigeant la libération de tous les détenus politiques, le président du mouvement Taxawu Sénégal ajoute que la participation de tous les leaders qui le souhaitent à la présidentielle, est non négociable.



« Nous nous battons pour chacun de nous, nous nous battons pour la démocratie. Parce que dans une démocratie, nul n’a le droit de choisir qui sera candidat ou qui ne sera pas candidat. C’est ça qui est nouveau dans le jeu politique sénégalais. Depuis 2019, on a coutume maintenant de dire qu’un tel sera candidat ou qu’un autre ne le sera pas. Le F24 et tous les démocrates qui en sont membres, partagent le même combat.



Tous ceux qui le souhaitent, doivent prendre part à la présidentielle et briguer les suffrages des Sénégalais. C’est notre combat primordial et nous ne devons pas le perdre de vue. Une seule personne ne doit pas prendre part à l’élection, on l’a dit et répété, il s’agit du Président Macky Sall. Nous ne faisons que lui rappeler ses engagements et lui rappeler le combat qu’il a mené contre le troisième mandat en 2011 ».











Tribune