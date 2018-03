Khalifa Sall pleure Mamadou Diop : « j’ai perdu un père, un encadreur et un ami »

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Mars 2018

Khalifa Sall, qui entretenait avec le défunt des rapports particuliers, se dit profondément choqué. Khalifa Sall qui attend le verdict de son procès le 30 mars prochain dit être peiné par la disparition de Mamadou Diop.



« Nous venons de perdre un grand commis de l’état, un homme qui a consacré toute sa vie à l’état du Sénégal », a dit Khalifa Sall. Qui ajoute : « un acteur clef dans le processus de la décentralisation et de la gestion municipale est parti ».



Ajoutant qu’il avait avec ce dernier des rapports de profonde affection.



« Il a beaucoup contribué à ma formation d’homme et d’homme politique. J’ai perdu un père, un encadreur et un ami. Puisse Allah le très miséricordieux l’accueillir dans ses paradis », lit-on dans son message.

Les échos

