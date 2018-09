Khalifa Sall révoqué : Gakou s'insurge et s'indigne

Rédigé par leral.net le Samedi 1 Septembre 2018

Le président du Grand parti, Malick Gakou, s'"insurge" et s'"indigne" contre la révocation du Maire de Dakar, Khalifa Sall. "Aucune adversité politique ne justifie cet acharnement sans fondement contre l'honorable député-maire, Khalifa Ababacar Sall", dénonce-t-il dans un communiqué.



Gakou de poursuivre : "Décidément, le magistère du Président Macky Sall, qui s'achèvera le 24 février 2019 par la grâce de Dieu et la volonté du peuple sénégalais, masque difficilement les tentatives de confiscation de la volonté populaire par une fabrication électorale d'un deuxième mandat, totalement en porte-à-faux avec les intérêts supérieurs de la Nation".



Face à cette situation, le leader du Grand parti promet d'être "à la pointe du combat pour la défense des droits inaliénables de l'honorable député-maire, Khalifa Ababacar Sall à soumettre sa candidature au peuple sénégalais et, à le servir avec dévouement et loyauté, conformément à son engagement patriotique de tous les jours".



Gakou dit rester "convaincu que le droit et la justice triompheront sur les forces d'inerties rétrogrades qui veulent enlever toute substance à la Démocratie et, à la Justice sociale dans notre pays".



S'adressant directement à Khalifa Sall, le président du Grand parti clame : "Te voler ton mandat de Maire ne t'enlèvera pas du cœur des Sénégalais." Avant d'inviter les Sénégalais à "combattre farouchement les forces antidémocratiques qui entendent spolier le devenir de la nation sénégalaise".

