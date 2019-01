Khalifa Sall saisit la cedeao pour violation de ses droits

En plus du recours devant le Conseil constitutionnel sur la décision d’invalidation de la candidature de leur client, les avocats de Khalifa Sall ont internationalisé le combat. Ils ont saisi de la Cour de justice de la Cedeao, statuant en matière de référé.



L’ex-maire de Dakar, à travers cette requête, dénonce la décision du conseil constitutionnel sénégalais. Il estime que de par cette décision, les « 7 sages » ont violé ses droits. Ce qui explique la procédure en référé. Ce, pour qu’également la Cour statue au plus tôt. Et puisqu’il s’agit de référé, la Cour de justice devrait très bientôt évoquer l’affaire.



Reste maintenant à savoir quelle valeur cette décision pourrait avoir puisqu’on a toujours pas opposé aux conseils de Khalifa Sall que la Cedeao n’est pas une juridiction supranationale et qu’elle ne peut pas contraindre nos juridictions à changer leurs décisions. En sus, le Conseil constitutionnel va rendre la liste définitive dimanche prochain.



Les Echos

