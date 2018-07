"Khalifa Sall serait un adversaire plus conséquent pour Macky que Karim et Idy"

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Juillet 2018 à 11:46 | | 0 commentaire(s)|

Robert Bourgi jette un coup de projecteur sur la présidentielle de 2019. Dans un long entretien accordé à l’Observateur paru ce mercredi, l’avocat et figure des réseaux de la "Françafrique" analyse les chances de Macky Sall face à ses adversaires dont Idrissa Seck, Karim Wade et Khalifa Sall. Morceaux choisis.



Macky Sall : "Je ne prétends pas avoir de l’infaillibilité pontificale, mais je pense que je le Président ( Macky Sall) sera réélu. C’est mon sentiment. Je vois pas mal de Sénégalais, je discute souvent avec eux au téléphone. Je m’attache beaucoup à ce qu’on dit. Je ne pense pas qu’il sera battu. Je pense qu’il fera un deuxième mandat.



Idrissa Seck : "La manière dont il prépare l’échéance électorale présidentielle, en voulant s’appuyer sur les relais qu’il a en France, je le considère cela comme une erreur, voire une faute. Il n’en a pas besoin. Il faut connaitre la réalité politique sénégalaise et cela échappe aux critères de compréhension de l’Occident, du Français (...) Il va au-devant de l’échec."



Karim Wade "Je vais vous dire une chose : si Karim Wade a pour idée de se présenter un peu plus tôt, un peu plus tard, à la Magistrature suprême, je peux moi le battre".



Khalifa Sall:"Je le connais, mais peu et permettez à l’avocat que je suis, de ne pas se mêler d’une affaire qui est en cours de jugement (…) Khalifa Sall s’il n'y avait pas eu ces problèmes, serait un adversaire plus conséquent pour le Président Macky Sall que Karim Wade et Idrissa Seck. Mais pas maintenant. Je ne vois pas le Président Macky Sall être battu. Je ne l’imagine pas."

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook