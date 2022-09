Khalifa Sall sur l’affaire Ndiaga Diouf, Barthélémy Dias, Macky Sall et la justice sénégalaise Sur sa page Facebook, Khalifa Sall s’est prononcé surr l’affaire Ndiaga Diouf. Exprimant sa solidarité à Barthélémy Dias, ses propos touchent aussi Macky Sall et la justice sénégalaise. Voici son post.

"Composante essentielle de la démocratie, la justice est rendue au nom du peuple, d’où elle tire la source de son pouvoir.



Dès lors, il incombe à ceux qui incarnent l’État, de ne point aliéner ce pouvoir, pour assouvir les désirs d’une caste privilégiée ou les intérêts bassement politiques d’un pouvoir en déchéance.



En vérité, aucun jugement ne saurait se soustraire du contexte dans lequel une affaire s’est nouée et du climat politico-social dans lequel, 11 ans plus tard, s’insère le verdict.



En six mois, le peuple souverain a plébiscité, par deux fois, l’honorable député-maire de la ville de Dakar, Barthélémy Dias, en exprimant clairement sa volonté, conforme à la vérité.



La valeur politique, c’est de ne jamais renier aujourd’hui ce qu’on a défendu hier. Et l’éthique républicaine ne saurait tolérer l’instrumentalisation de la justice, pour anéantir un élu du peuple que les Lois protègent.



La « justice » haineuse du prince, qui, hier, s’érigeait en avocat de Barthélémy Dias, ne saurait prospérer face à la vérité qui parle la langue du peuple.



Barthélémy Dias est le député-maire de la ville de Dakar.



