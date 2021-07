Khalifa Sall tacle Macky: "Je suis allergique au lactose, il part à Thiès pour dire que Gloria arrive..." Doit on en rire? Khalifa Sall est sorti de son mutisme, accusé qu'il était d'avoir noué une alliance avec Macky Sall et Idrissa Seck, après la visite du Chef de l'Etat, pour lui présenter ses condoléances. Il jette tout cela à la poubelle.

Rédigé par leral.net le Lundi 12 Juillet 2021 à 07:07 | | 0 commentaire(s)|

L'ancien maire de la Ville de Dakar déclare de go: "Je suis allergique au lactose", faisant allusion au sobriquet de Gloria qu'on lui a collé, après la visite de Macky Sall à son domicile.



Selon Enquête, Khalifa Sall goûte très mal les rumeurs de deal et d'alliance avec le Président Macky Sall qu'il tacle: "la ruse, c'est qu'après cette visite, il est parti à Thiès pour déclarer que Gloria arrive", se désole-t-il.



Le leader de Taxawou Sénégal annonce une grande coalition de l'opposition pour battre Benno Bokk Yakaar (BBY).

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos