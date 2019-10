Khassimou Touré : « Je ne regrette rien et si c’était à refaire, je le referais »

Me Khassimou Touré ne craint rien. Sur la plainte des conseils de Khalifa Sall auprès du bâtonnier, l’avocat se dit zen promet d’y faire face. « Si c’était à refaire, je le referais, jure-t-il dans l’Observateur. Je me suis sacrifié pour l’intérêt supérieur de la Nation. Je n’ai aucun regret ».

Quid de sa supposée brouille avec Me Demba Ciré Bathily, ? Me Khassimou Touré dément et dit apprécier la sortie de son confrère. « Il a été pondéré. Il a démenti l’information parue dans la presse selon laquelle j’avais des bisbilles avec lui et Khalifa Sall à la prison. Il a dit qu’il n’en est rien ».

Et d’ajouter : « Me Demba Ciré Bathily entretient de bons rapports avec moi. La nature de nos rapports ne lui autorise pas as d’avoir une altercation avec moi ».

