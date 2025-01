Khat Yalla/Saint-Louis : CAJUST organise un forum communautaire sur les changements climatiques Le quartier Khar Yalla "cité Bamba Dièye" de Saint-Louis a été l' hôte des membres du réseau CAJUST (citoyens actifs pour la justice sociale) pour les besoins d'un forum communautaire sur la gouvernance climatique et la transition énergétique au Sénégal. Un forum organisé dans le cadre du projet Green accountability dont l'objectif est d'élever la voix des communautés notamment des jeunes et des femmes pour une mise en œuvre transparente juste et équitable du JEPT au Sénégal.

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Janvier 2025 à 01:38

“C’est dans le cadre de notre projet Green accountability que nous avons décidé de se déplacer dans la ville tricentenaire afin d'approcher les populations et notamment celles du quartier de Khar Yalla "Cité Bamba Dièye". Et nous avons pu constater de visu les conditions difficiles dans lesquelles ces populations vivaient. On les a approchées et elles nous ont fait un listing de toutes les conditions difficiles auxquelles elles sont confrontées”, a déclaré Astou Diop, chargée de projet à CAJUST face à la presse



Astou Diop de préciser que "c’est dans ce cadre que CAJUST est venu accompagner les populations de Khar Yalla " Cité Bamba Dièye". Et, à travers ce projet, l’objectif est d’essayer de voir comment faire de sorte que les autorités étatiques entendent leurs préoccupations et leur viennent en aide.



La chargée de projet à CAJUST a saisi l' occasion pour déplorer les conditions de vie "très lamentable" de ces populations, victimes de l'avancée de la mer, confrontées à l'insalubrité, la promiscuité et surtout à l'obscurité.



Par ailleurs Mme Diop n'a pas manqué de rappeler les missions de CAJUST qui, selon elle, est un réseau d’organisations de jeunes et de femmes qui œuvrent pour la lutte contre toutes formes d’injustice sociale.



Adama Sall (Saint-Louis)



