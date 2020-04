Khombole : las de courir derrière leurs bourses de sécurité familiale, les paysans expriment leur ras-le-bol A khombole, c’est la grogne chez les paysans ! Mécontents d’une situation qui ne s’explique pas, ils ont jalonnée la rue de la Poste en exprimant leur colère

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Avril 2020 à 19:06

Oui, même s’ils portent des masques, ils ont été obligés de s’entasser pendant des heures, voir des jours pour « recevoir » leur bourse de sécurité familiale.

Mais alors qu’ils sont près et plus d’une centaine, hommes et femmes confondus, ils restent des heures à attendre, sans pouvoir percevoir leurs maigres appuis de l’Etat. Et le plus écoeourant, selon notre interlocuteur, est qu’aucune explication officielle ne leur est parvenu.

Cette situation dure depuis plusieurs jours, et ces braves paysans quittent leurs localités, aussitot après 6 heures du matin pour rejoindre La Poste. Selon toujours les témoignages depuis le 07 de ce mois, c’est le même scénario. Certains font 7 à 9 kilomètres par jour pour venir poireauter

Souvent c’est la même rangaine, « Nous n’avons plus d’argent », leur sert-on pour leur demander de revenir.

L’angoisse et la peur de contacter le COVID-19 à cause de ces rassemblements forcés leur poussent à une grosse colère.

Interpellé au premier plan, l’Etat est appelé à réagir au plus vite !



