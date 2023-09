Khossanto: Le ministre de l'Intérieur pour une solution concertée

Le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome, s’est rendu ce mardi à Kédougou? en compagnie de son collègue des Mines, Oumar Sarr et celui de la Bonne gouvernance, Mamadou Saliou Sow, originaire de la zone. Sur le chemin menant au lieu de la rencontre, des jeunes arborant des brassards rouges, ont tenté de bloquer le cortège afin de faire part de leurs revendications aux autorités. Mais les policiers ont réussi à les contenir selon "Le Témoin" citant "Seneweb".



Une fois à l’hôtel où devaient se tenir les discussions entre les membres du gouvernement, la presse a été priée de quitter la salle, après les propos introductifs du ministre de l’Intérieur, en vue d’une réunion à huis-clos. Antoine Félix Diome a pu présider un CRD avec les autorités de la région, les jeunes et les sociétés minières, pour discuter de l’emploi non qualifié qui a été à l’origine des incidents malheureux survenus lundi 11 septembre 2023, lesquels ont causé deux décès dont le frère du maire de la ville. Le ministre de l’Intérieur a appelé à une solution concertée. « Nous sommes là pour trouver des solutions de manière concertée avec toutes les parties prenantes. Nous sommes là pour écouter les idées et les propositions afin de trouver une solution », a déclaré Antoine Félix Abdoulaye Diome, lors de son propos introductif.



Il a également présenté des condoléances spéciales au maire de la ville pour la perte de son grand-frère dans les tragiques événements de lundi. Les élus locaux demandent tout simplement, le départ du préfet de Saraya, Cyprien Antoine Mballo, auteur de l’arrêté sur le recrutement local des travailleurs non qualifiés, qui a mis le feu aux poudres, occasionnant la mort de deux manifestants, des blessures graves et l’arrestation de près de 35 personnes. En outre, une plainte est annoncée par les élus locaux contre le préfet Mballo.