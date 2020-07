Kidira: Des produits impropres à la consommation et de tabac à Chicha saisis Le lieutenant Baba Guèye, chef de visite du bureau des douanes de Kidira (Est), a annoncé dimanche la saisie de produits impropres à la consommation et de tabac à chicha, à la frontière avec le Mali.





Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Juillet 2020 à 20:36 | | 0 commentaire(s)|

Le tabac à chicha, dont il n’a pas révélé la quantité, a été saisi il y a quatre jours à bord d’un camion transportant du cheptel. Il a expliqué que depuis un certain temps, la défiscalisation du bétail du fait de la fête de Tabaski est mise à profit par certaines personnes, convoyant des moutons pour ‘’commettre leur forfait", à travers le trafic de produits prohibés.



Dans de telles situation, ‘’le bétail n’est pas saisi, mais les produits qui nuisent le sont, à savoir le chanvre indien ou la drogue".



Le lieutenant Guèye indique à l’Aps que des saisies ont été faites sur des camions transportant du bétail.



Kidira, situé à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, constitue un important point de passage pour les moutons pendant la période de la fête musulmane de la Tabaski.



Samedi, le ministre de l’Elevage et des Productions animales, Samba Ndiobène Kâ, a signalé que plus de 100.000 têtes de moutons ont été enregistrées au niveau de poste frontalier de Kidira (Tambacounda), contre 25.000 à la même date l’année dernière.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos