Kim Kardashian : Et maintenant, elle pose à quatre pattes… Rédigé par leral.net le Mardi 13 Février 2018 à 12:34 | | 0 commentaire(s)| Kim Kardashian, qui multiplie les publications olé-olé sur les réseaux sociaux, a encore frappé fort en matière.

Kim Kardashian est particulièrement active ces derniers temps sur les réseaux sociaux, et elle bat parfois des records en matière de vulgarité …

Après avoir affiché ses seins à peine floutés, puis avoir pris la pose en string, voici que la vedette de la télé-réalité a changé son fusil d’épaule. Certes, elle n’a rien changé sur le fond puisqu’elle continue toujours de créer le buzz – ou le malaise, c’est selon – sur les réseaux sociaux, mais change quelque peu la forme.

Si Kim Kardashian s’est cette fois-ci rhabillée, elle a cependant adopté une pose pour le moins suggestive dans sa dernière publication sur Instagram. Kim Kardashian a en effet posé à quatre pattes pour souligner son intérêt pour une marque de luxe.





Quelques jours avant cette publication, Kim Kardashian avait posé dans la même tenue, à côté de ses poubelles… Elle avait d’ailleurs décoré ses poubelles avec le logo d’une célèbre marque française de maroquinerie. Du plus bel effet…





On se demande bien jusqu’où ira Kim Kardashian pour faire parler d’elle ou des marques qu’elle défend.



QP





