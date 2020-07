Kim Kardashian a-t-elle vraiment trompé Kanye West avec Meek Mill ?

Depuis quelques jours, Kanye West fait la Une pour ses dérapages à répétition sur Twitter. Shia LaBeouf, Drake, Anna Wintour et même sa propre famille : tout le monde en a pris pour son grade, y compris sa femme (et la mère de celle-ci n'en parlons pas). Lui qui souhaitait s'investir en politique, le voilà dans une position qui le décrédibilise quelque peu. D'autant que s'il était possible de faire illusion en balançant des infos dont la véracité était avérée (ou trop personnelles pour qu'on puisse vérifier), ça n'est pas du tout le cas pour celle qui suit. Un des tweets était une attaque directe à l'intégrité maritale de sa compagne Kim Kardashian, qu'il a accusée d'avoir entretenu une relation extra-conjugale avec Meek Mill :



« J'essaie de divorcer depuis que Kim a rencontré Meek à l'hôtel Warldorf pour une "réforme pénitentiaire" »



Mais il s'avère qu'ils se sont vraiment rencontrés pour parler d'une réforme des prisons à Los Angeles, dans l'hôtel cité. Sauf qu'ils n'y étaient pas seuls, et une photo le prouve : elle montre Kim et Meek face à face, à la table du restaurant, avec la femme d'affaires Clara Wu Tsai.