Kim Kardashian atteinte de lupus ?

Par ailleurs, ce test a également révélé qu’elle est atteinte d’arthrite rhumatoïde. Toutefois, selon Daniel Wallace, son docteur, cela ne veut pas forcément dire que sa patiente est atteinte du syndrome.​ Kim Kardashian est toujours sous le choc de la nouvelle et reste dans l’incertitude. Mais qu’est-ce exactement que ce lupus dont elle est potentiellement atteinte ?



Une maladie méconnue



Vous avez peut-être déjà entendu parler du lupus en apprenant que Selena Gomez en souffrait. Il s’agit d’une maladie auto-immune qui entraîne des inflammations de la peau, des articulations et de certains organes. Les causes exactes de la maladie restent inconnues, mais elles pourraient être liées à des facteurs aussi divers que la puberté, la lumière du soleil, la ménopause, un accouchement ou encore des traitements médicaux.



Les symptômes sont nombreux, allant d’une grande fatigue à la perte de poids en passant par une intolérance à la lumière et des problèmes de circulation aux extrémités. Bien qu’il n’existe aucun remède définitif, des traitements permettent de rendre les symptômes supportables.