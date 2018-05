Kim Kardashian a frappé fort avec sa nouvelle bouteille de parfum. La star a fait faire un moule de son propre corps pour ces bouteilles. Certains accusent les bouteilles de parfum de ressembler fortement à celles des célèbres parfums de Jean-Paul Gaultier. Dans une interview accordée à la version américaine de Cosmopolitain, elle s'est défendue.



La star explique : "J'adore cette bouteille, elle est iconique, elle célèbre le corps de la femme, mais mon inspi­ra­tion était une statue antique. Je voulais que mon parfum soit très person­nel et moulé sur mon corps, mais j'ai toujours aimé les bouteilles de Gaul­tier." La bouteille des parfums de Jean-Paul Gaultier représente aussi le buste d'une femme. Le créateur n'a pas manqué de s'amuser de la ressemblance entre les deux bouteilles sur Instagram.



Fière de son corps

Kim Kardashian n'hésite plus à afficher ses belles courbes sur les réseaux sociaux, au risque de choquer ses fans. Dans une interview accordée à E!News, elle revenait sur le parfum et confiait : "Avant tout, c'est un parfum aux notes très sexy. Il me fait penser à l'été. Il m'évoque une certaine 'sexiness'" (...) Je ne comprend pas pourquoi les gens sont choqués quand je fais un shooting dénudée. J'en fais tellement. J'ai fait un autre shooting. C'était dans la même galerie d'art. Au final, j'ai préféré les photos les plus dénudées. Je me suis dit que c'était la meilleure occasion. Si je dois le faire, c'est maintenant, c'est le bon produit. C'est le parfum pour."

