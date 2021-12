Kim Kardashian et Pete Davidson inséparables : ils vont célébrer les fêtes ensemble

Kim Kardashian et Pete Davidson vont se retrouver pour célébrer ensemble les fêtes de fin d’année selon une source de E! News. La star de télé-réalité a invité le comédien du «Saturday Night Live», qu'elle fréquente depuis environ deux mois, à la fête de Noël annuelle de sa mère Kris Jenner. Une source proche du couple a déclaré au média américain à propos de cette dernière : «Elle est vraiment excitée à l'idée de l'avoir dans les parages et Kris est déjà obsédée par lui». «Toute la famille est fan de Pete et adorerait passer des vacances avec lui».