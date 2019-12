Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Kim Kardashian intente un procès contre un médecin esthétique Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Décembre 2019 à 10:19 | | 0 commentaire(s)| Kim Kardashian poursuit un médecin de l’Alabama pour avoir utilisé son nom et son visage dans une publicité commerciale sans son autorisation.





En effet, elle poursuit en justice ce médecin esthétique qui l’utilise pour promouvoir ce qu’il appelle le « Vampire Lift », d’après The Blast.



En 2013, Kim Kardashian a présenté le visage de vampire aux téléspectateurs lors du tournage d’un épisode de “Kourtney et Kim Take Miami”. Cinq ans plus tard, Kim s’est rendue sur son site Web pour partager qu’elle regrettait d’avoir obtenu le soin du visage et ne le ferait “plus” jamais, expliquant que c’était “vraiment rude et douloureux” pour elle.



Des années plus tard, Charles Runels, médecin de l’Alabama, a commencé à utiliser le nom et la ressemblance de Kim pour promouvoir son traitement facial “visage de vampire “.



Maintenant, Kim poursuit Charles Runels et Cellular Medicine Association pour avoir utilisé son nom et ses photos sans sa permission afin de promouvoir leurs procédures, semblable au visage de vampire.



La plainte, déposée par les avocats de Kim, concerne la violation du droit d’auteur, la violation de la marque déposée, la fausse association, la violation du droit de publicité et la violation de la marque de commerce de Californie.



Le document du tribunal déclare: “Le prévenu Charles Runels est un médecin de l’Alabama. De façon caractéristique, il se décrit lui-même comme le” médecin de l’orgasme “et le” Calvin Klein de la médecine “.”



“À cette fin, bien qu’il semble maintenir une petite pratique en Alabama, la plupart de son temps est consacré à vanter les diverses procédures la plupart de son temps est consacré à vanter les diverses procédures cosmétiques qu’il a prétendu être une marque de commerce – y compris, comme pertinent ici, le Vampire Facial.”





Les documents ont ensuite avoué que même si Kim et sa sœur Kourtney ont reçu des soins du Vampire Facial comme cela a été vu dans l’émission de téléréalité de la famille, c’était il y a des années et les sœurs “n’ont jamais autorisé leur nom dans le cadre de la procédure”.



“Après une enquête plus approfondie, Mme Kardashian a été horrifiée de découvrir que son nom et sa ressemblance étaient collés sur le site Web de Runels (www.vampirefacial.com).



“Juste en dessous d’un article déniant toute association avec le fournisseur de soins du visage Vampire dont les patients avaient contracté le VIH est une photo sous-titrée,” Bar [Refaeli] & Kim reçoivent la procédure Vampire Facial®. “



L’avocat de Kim allègue également que “Lorsque Mme Kardashian a contacté Runels et son conseil en marques pour lui demander de cesser d’utiliser son nom et sa ressemblance sans son consentement, il a non seulement refusé de retirer ses photos et ses références; il a eu la témérité d’exiger qu’elle le Paie”, déclare la documentation..l



“L’utilisation par les défendeurs du nom et de la ressemblance de Mme Kardashian n’est pas et n’a jamais été autorisée. Les défendeurs n’ont jamais demandé à Mme Kardashian la permission de l’utiliser comme« visage »pour leurs produits et services, et Mme Kardashian n’a jamais donné une telle autorisation. “

Dr Runels s’est depuis exprimé sur Twitter et via un blog sur son site, où il affirme que Kim et son équipe lui ont demandé “les bénéfices réalisés par la procédure”.



, “Le nom Vampire Facial, c’est ma propriété intellectuelle.” Le Dr Runels dit également qu’il est propriétaire du nom et que Kim l’a utilisé dans l’émission de télévision sans sa permission.

Il partage: “J’ai l’impression que c’est quelqu’un qui secoue un petit médecin pour quelque chose qui est de notoriété publique.”



Dr Runels a également tweeté à ce sujet mercredi matin, écrivant: “Kim Kardashian-West utilise Vampire Facial® pour promouvoir son émission de télévision et elle-même (sans ma permission) veut ensuite une partie des bénéfices de toutes les procédures. #Vampirefacial.”



Le docteur a utilisé pour la dernière fois la ressemblance de Kim le lundi 9 décembre via Twitter – lorsqu’il a partagé un article sur le visage de vampire et ajouté le tristement célèbre GIF du visage de Kim.



