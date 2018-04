Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Kim Kardashian se dévoile toute nue sur Twitter (photo) Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Avril 2018 à 18:18 | | 0 commentaire(s)| Kim Kardashian mettra très prochainement son tout nouveau parfum sur le marché. Pour réussir à faire une bonne promotion de ce nouveau produit, la star de la télé-réalité a estimé qu’elle devait mettre en évidence ses atouts physiques, mais aussi pour dévoiler un important détail sur la forme de la bouteille de ce parfum.

Sur son compte Twitter, la femme de Kanye West a posté des photos sur lesquelles toute sa nudité est exposée, son anatomie est mise en évidence. Mais ce n’est pas un hasard si Kim Kardashian a décidé de le faire. La Diva explique que la bouteille de son nouveau parfum aurait la forme de son corps. Et pour avoir une idée précise de ce à quoi ressemblent ses formes, elle a partagé ses photos nues sur Twitter.

Lesdites photos ont été postées dans la nuit de lundi à mardi. En légende elle a écrit : « Nous avons fait un moule de mon corps pour en faire une bouteille de parfum ».



La photo qui a attiré le plus d’attention c’est celle dévoilant les parties intimes de l’actrice, mises en évidence et sans filtre. « Mon nouveau parfum, qui sort en mai, c’est tellement incroyable. C’est, en gros, une sculpture de mon corps » a-t-elle déclaré avant de poursuivre : « C’est vraiment cool. Le parfum est génial. J’en suis si fière. Il sent, selon moi, ce que le doré devrait sentir, même si c’est une couleur et quelque chose de lumineux ».

Kim a par ailleurs déclaré : « Je veux accroître mon entreprise. Si je me consacre à un projet, j’ai intérêt à l’apprécier à cause de ma gestion du temps. Je vois mon entreprise de beauté devenir une grande compagnie que j’espère pouvoir vendre un jour et juste, diriger ».

