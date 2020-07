King Fahd Palace - Un plan de liquidation pour ses 35 hectares « Il ya un plan de liquidation du patrimoine du King Fahd Palace, pour mettre la main sur les 35 ha du foncier », a alerté Birahim Seck du Forum civil, ce dimanche sur Rfm.

Birahim Seck donne une image peu reluisante du King Fadh Palace, le plus grand réceptif hôtelier du Sénégal. Selon le coordonnateur du Forum civil, le King Fadh est dans un état de délabrement voulu et entretenu à dessein.



« Toutes les grandes compagnies aériennes comme Air France, Emirates, Turkish, Kenyan Airways ont résilié leurs contrats avec l’hôtel. Est-ce qu’il n’ y a pas derrière ce pourrissement délibéré des installations et structures du King Fadh, un plan de mettre la main sur le foncier de 35 ha de l’hôtel ?



Il faut que l’Etat mette en place rapidement un comité de gestion dans cet hôtel », lâche Birahim Seck qui se demande « comment peut-on donner ce patrimoine à un seul sénégalais qui fait ce qu’il veut ?»



