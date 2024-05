Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Kodda Sall : L'Ambassadeur mauritanien du Rire Conquiert TikTok et les Écrans Rédigé par leral.net le Mardi 7 Mai 2024 à 19:27 | | 0 commentaire(s)| Kodda Sall , le comédien mauritanien dont l'humour unique a captivé les cœurs et les écrans, va bien au-delà d'être simplement un "influenceur". Comme le souligne le journaliste Souleymane Hountou Djigo, Kodda Sall est un véritable "phénomène". Son humour, sa capacité à se moquer de lui-même et son sens subtil de la dérision reflètent une intelligence rarement exprimée en Mauritanie.

Son ascension a débuté sur TikTok, où ce jeune carrossier de profession assume ouvertement et avec autodérision ce qui est souvent perçu comme sa "laideur". Allant encore plus loin dans son art de l'autodérision, il a créé la chanson "Faarnoro Coofdamma", un hymne à l'acceptation et à la célébration de sa propre laideur. Cette chanson a connu un succès retentissant localement, avec des paroles soulignant que "l'acceptation de sa laideur" pourrait être la clé d'un avenir meilleur. Chez Kodda Sall, les messages sont transmis avec finesse.



Sa popularité a explosé grâce à ses sketches hilarants sur TikTok, où il jongle habilement entre bon et mauvais français pour créer des moments de rire irrésistibles. Originaire de Maghama en Mauritanie, Kodda Sall est devenu une véritable star de TikTok, rassemblant plus d'un million d'abonnés depuis mars 2024 et se classant parmi les influenceurs les plus suivis en Afrique de l'Ouest.



Son talent ne se limite pas au numérique ; il a également conquis la télévision sénégalaise, charmant le public avec son humour piquant et sa présence captivante. Ses vidéos liées à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, où il soutient avec fierté l'équipe de football mauritanienne tout en se moquant avec esprit des surnoms des équipes africaines, ont attiré l'attention d'un large public.



Son sens de la répartie et sa capacité à tourner en dérision les critiques lui ont valu une place de choix parmi les personnalités les plus appréciées de la sous-région ouest-africaine. Lors de son passage à la télévision sénégalaise, Kodda Sall a une fois de plus confirmé son statut de comédien talentueux et charismatique, divertissant le public avec ses anecdotes hilarantes et son humour désarmant.



Son ascension fulgurante sur les réseaux sociaux et son succès à la télévision témoignent de son impact en tant qu'ambassadeur du rire mauritanien, portant haut les couleurs de son pays avec fierté et créativité.



Cependant, le chanteur Hamzo Bryn déplore que Kodda Sall illustre involontairement la "polarisation" linguistique en Mauritanie, et l'algorithme de TikTok ne fait qu'accentuer ce phénomène.



Alors que Kodda Sall est très suivi en Afrique de l'Ouest, dans la diaspora et plus largement dans l'univers francophone, il reste largement méconnu de la plupart de ses compatriotes hassanophones, dont l'attention est davantage tournée vers le Maghreb et le Moyen-Orient. Mis à part quelques pages sur les réseaux sociaux, les médias arabophones en Mauritanie ne mentionnent guère Kodda Sall, alors qu'il est célébré au Sénégal et ailleurs.



Malgré cela, Kodda Sall demeure un phénomène international. Son talent et son humour apportent une bouffée d'air frais en Mauritanie et au-delà.



