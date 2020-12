Koh-Lanta : Alexandra grande gagnante de cette saison

Après les éliminations de Lola et Dorian à l'issue de la course d'orientation, Loïc, Alexandra et Brice se sont affrontés sur les poteaux de la finale de "Koh-Lanta" diffusée ce vendredi 4 décembre. Le gagnant a choisi son finaliste. Ils ont ensuite été soumis aux votes du jury final. En direct, Denis Brogniart a révélé le nom du grand gagnant de cette édition. Il s'agit d'Alexandra, ex-membre de l'équipe de l'Est.Source : http://www.non-stop-people.com/actu/tv/koh-lanta-a...