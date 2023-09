Kolda : le centre annexe de l’université Assane Seck de Ziguinchor va dispenser ses premiers cours à la rentrée académique Rédigé par leral.net le Samedi 16 Septembre 2023 à 13:00 | | 0 commentaire(s)|

Le centre annexe de l'université Assane-Seck de Ziguinchor (sud) à Kolda (sud) va dispenser ses premiers cours au courant de l'année académique 2023-2024, avec 500 places, a annoncé, vendredi, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Moussa Baldé. Selon lui, le nouveau centre va entamer ses enseignements avec quatre filières, dont l'agroforesterie, le management des organisations et la géographie. ''Ce n'est pas bon, pour les classements des établissements universitaires, d'avoir de petites universités dans une région. C'est pourquoi nous avons entrepris d'ouvrir cette année l'antenne de Kolda, avec 500 places, pour plus de 20.000 demandes déjà enregistrées'', a expliqué M. Baldé. Il assure que ''toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour un bon déroulement des études''. ''Il y a déjà un restaurant et un amphithéâtre de plus de 300 places.'' Moussa Baldé, qui est également président du conseil départemental de Kolda, tient à rassurer les futurs étudiants du centre annexe de l'université Assane-Seck. ''Nous allons tout faire pour mobiliser les ressources et les moyens qu'il faut pour permettre aux étudiants de travailler dans de bonnes conditions'', a-t-il promis. APS



