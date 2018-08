Kolda : 200 bêtes mortes et 3000 autres affectées

« Ce n’est pas une maladie mystérieuse ni une maladie inconnue. C’est une maladie qui s’appelle fièvre aphteuse, qui est endémique au Sénégal. C’est juste que cette année, elle touche plus de foyers », précise Mouhamed Moustapha Sarr, chef du service régional de l’Elevage à Kolda.



A en croire le Dr Sall, cette maladie « virale est très contagieuse », qui est signalée dans tout le Sénégal, « touche le cheptel dans les trois départements de la région. Dans le département de Medina Yoro Foulah, ce sont les communes de Bignarabé et Coulinto qui sont touchées, dans le département de Kolda, ce sont presque toutes les communes et dans celui de Vélingara et la commune de Nimataba ».



Faisant le bilan chiffré des pertes et des bêtes contaminées, le patron de l’Elevage à Kolda, Dr Mouhamed Moustapha Sarr affirme ; « dans la région de Kolda, on a dénombré 200 bêtes mortes, avec une proportion beaucoup plus importante dans le département de Vélingara où on a dénombré 150, 10 à Medina Yoro Foulah, le reste est enregistré dans le département de Kolda. Actuellement, 3000 sujets affectés par la maladie ». Mais rassure-t-il, « toutes les mesures sont en train d’être prises et dans les conclusions des prélèvements sanguins envoyés au laboratoire de L’ISRA pour des analyses, avant d’entrer en phase avec la vaccination ». Aussi, recommande-t-il aux éleveurs de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter la propagation et la dissémination de la maladie. Terminant son propos, il assure qu’il n’y a aucun risque de contamination pour les humains.















L’Observateur

