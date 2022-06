Kolda/Campagne Agricole 2022 La commune de Coumbacara réclame à l’État des tracteurs Les paysans de la commune de Coumbacara déplorent le manque de matériel agricole, la cherté et l’insuffisance de la semence d’arachides et le retard dans la mise en place d’intrants. Ces paysans ont déjà préparé leurs champs et attendent que toutes les conditions soient réunies pour entamer la campagne agricole

La mécanisation de l’agriculture est loin d’être une réalité dans la commune de Coumbacara. Les paysans souffrent d’un manque criant de matériel agricole.Et pourtant, dans certaines communes de la région de Kolda, les machines agricoles ont révolutionné l’agriculture et rendu moins pénible le travail de milliers de familles paysannes. Le porte-parole des paysans, Moussa Mballo, par ailleurs Chef de village de Coumbacara, fait savoir qu’ils ont de sérieux problèmes en cette période hivernale. “Toutes les communes disposent de matériel, sauf la commune de Coumbacaraqui ne dispose pas de tracteurs. Nous n’avons que des houes et des dabas’’, dit-il désabusé.



“Avec ce matériel archaïque, nous ne pouvons pas cultiver de grands espaces. Regardez nos champs et nos rizières ! C’est en ce moment que nous devons commencer à cultiver avec des tracteurs. Ce qui nous permettra d’accroitre nos productions’’,informe-t-il.



“Il y a de cela quatre mois, nous les chefs de village de la commune de Coumbacara, avons rencontré le ministre de l’Agriculture pour qu’il nous aide à obtenir du matériel agricole. Il nous a promis de donner une suite favorable à notre requête. Mais jusque-là, la promesse tarde à être concrétisée, alors que la pluie n’attend pas. C’est pourquoi nous lançons un appel solennel au président de la République afin qu’il aide les paysans de la commune de Coumbacara. Nous sommes les plus éprouvés par cette situation de toute la région’’.



La semence d’arachides jugée insuffisante



De plus, le quota de semences d’arachides mis à la disposition de la commune de Coumbacara est jugé insuffisant par les paysans.





“Nous ne sommes pas du tout satisfaits. Parce que le quota qui a été octroyé à notre commune est très petit. C’est 25 tonnesd’arachidespour60villageset avec une population presque de 16 mille habitants. C’est vraiment dérisoire, insignifiant. En plus la semence n’est pas de bonne qualité. A cela s’ajoute la mise en place tardive de la semence’’, explique le porte-parole des paysans Ibrahima Samou Baldé.



Pour ces derniers, l’un des grands enjeux de l’émergence économique est de faire en sorte que la mécanisation de l’agriculture soit généralisée dans leur commune. C’est la condition sine quanon pour que tous les jeunes qui veulent retourner à la terre ou qui y sont déjà soient davantage motivés pour continuer à valoriser l’activité agricole.

